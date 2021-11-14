У Грузії девʼять депутатів парламенту оголосили голодування на підтримку Саакашвілі
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- Костя Андрейковець
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Косарєв Олександр / УНІАН
У Грузії девʼять депутатів парламенту від опозиційної партії «Єдиний національний рух» оголосили голодування, вимагаючи перевести експрезидента Міхеіла Саакашвілі до звичайної медклініки.
Про це повідомляє «Ехо Кавказу».
«Третій президент Грузії голодує вже 45 днів, йому не надають адекватних медичних послуг, і наша колега Єлене Хоштарія також голодує, тому ми, дев’ять депутатів парламенту, вирішили оголосити голодування з єдиною вимогою — перевести Саакашвілі до багатофункціональної клініки», — заявив один із лідерів ЄНР Давид Кіркітадзе.
Голодування оголосили Давид Кіркітадзе, Акакій Мінашвілі, Темур Джанашія, Бачукі Кардава, Ніка Мачутадзе, Георгій Годабрелідзе, Сулхан Сібашвілі, Леван Бежашвілі та Абдулла Ісмаїлов. Раніше, 3 листопада, голодування почала лідер партії «Дроа» та депутатка парламенту Єлене Хоштарія.
- Саакашвілі затримали у Тбілісі 1 жовтня 2021 року. У країні проти нього порушено низку кримінальних справ, за двома з яких винесено вироки. У вʼязниці Руставі Саакашвілі оголосив голодування. Президент Грузії заявила, що ніколи не помилує політика. Україна має намір екстрадувати Саакашвілі, оскільки він має українське громадянство, але сам політик проти цього.
- 19 жовтня консиліум лікарів у Грузії рекомендував госпіталізувати Саакашвілі через погіршення здоровʼя. 8 листопада політика перевели з вʼязниці до лікарні для звинувачених і засуджених.
- 14 листопада в оточенні Саакашвілі заявили, що політика можуть перевести до реанімаційного відділення тюремної лікарні.