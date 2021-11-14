Mirror: Британія готова направити спецпризначенців в Україну через загрозу вторгнення військ Росії

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Велика Британія на тлі загрози вторгнення військ Росії готова відправити до України 600 військовослужбовців.

Про це з посиланням на джерела пише британське видання Mirror.

Йдеться про відправлення в Україну оперативної групи з бійців спецпідрозділу SAS і Paras із 16 десантно-штурмової бригади. До складу групи, крім представників спецпідрозділів, увійдуть військові з розвідувального полку, медики, інженери та звʼязківці.

Видання пише, що британських спецпризначенців уже попередили про можливе відправлення в найкоротші терміни. Готувати бійців почали після доповіді голів оборонних відомств та розвідки (MI-6) британському премʼєр-міністру Борису Джонсону.