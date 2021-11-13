Bloomberg: Ілон Маск очолив список «зелених» мільярдерів

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Найбагатша людина світу, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск посів перше місце в списку «зелених» мільярдерів за версією видання Bloomberg.

За підрахунками видання, Маск володіє $288 млрд, з яких 86% припадає на екологічний бізнес, а саме на компанію з виробництва електроавтомобілів Tesla ($247,9 млрд). Компанія також розробляє системи зберігання енергії та сонячні дахи.

Як зазначається, статки «зелених» мільярдерів поступово зростають, попри відносну нестабільність ринку.

Окрім Маска до списку потрапили голова найбільшого виробника акумуляторів CATL Цзен Юйцюнь з капіталом $95,2 млрд, засновник автоконцерну BYD Ван Чуаньфу ($48 млрд) та інші.

Сукупний статок 15 «зелених» мільярдерів перевищує $500 мільярдів.