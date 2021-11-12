Міграційна криза на кордоні Білорусі: «Белавіа» заявила, що не пускатиме громадян Іраку, Сирії та Ємену на свої рейси з Туреччини

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Andrew Milligan sumo / flickr

Білоруська державна авіакомпанія «Белавіа» перестане пускати на рейси з Туреччини громадян Іраку, Сирії та Ємену від 12 листопада.

Про це повідомляється на сайті авіаперевізника.

«Відповідно до рішення компетентних органів Туреччини з 12 листопада 2021 року громадяни Іраку, Сирії, Ємену не прийматимуться до перевезення на рейсах, що прямують з Туреччини до Білорусі», — йдеться у повідомленні.

В авіакомпанії зазначили, що пасажири, які підпадають під це обмеження, можуть повернути повну вартість авіаквитка без утримань там, де його придбали.

Раніше представник канцелярії президента Польщі Якуб Кумох заявив, що «Турецькі авіалінії» також не перевозитимуть до Мінська громадян цих країн. У компанії поки не підтвердили цю інформацію.

Нагадаємо, 10 листопада під час телефонної розмови міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау та глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу домовилися спільно протистояти використанню режимом Лукашенка нелегальних мігрантів як «гібридної атаки».