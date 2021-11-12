Росія заперечує дані Bloomberg про загрозу вторгнення в Україну та звинувачує Вашингтон і Київ у «провокаціях»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Фото УНІАН
Американське видання Bloomberg напередодні написало, що США попередили Європейський Союз про можливе вторгнення Росії в Україну. Утім, Кремль спростовує цю інформацію.
Про це заявив заступник постійного представника Російської Федерації при ООН Дмитро Полянський, пише ТАСС.
За словами Полянського, Росія «ніколи не планувала [вторгнення в Україну] і не плануватиме цього, якщо Москву не спровокує Київ, чи хтось інший або якщо стоятиме питанням захисту національного суверенітету РФ».
Він наголосив, що на своїй території Росія має право стягувати стільки військ, скільки вважає за потрібне.
«Це не територія України, це територія Росії. Якщо ви почуєте конкретні погрози, які звучать в Україні проти Росії, проти російської територіальної цілісності, то ви зрозумієте, що певна обережність — це логічний крок у такій ситуації» — заявив Полянський.
Він звинуватив саме Україну в «нагнітанні ситуації,» додавши, що «військові кораблі США в Чорному морі діють дуже провокаційно».
- 31 жовтня американська газета The Washington Post повідомила, що Росія стягує війська до кордону з Україною, у Пентагоні заявили, що стежать за цією ситуацією. Водночас розвідка Міноборони України спростувала інформацію про російські війська на кордоні та припустила, що це може бути переміщення військ після завершення спільних навчань із Білоруссю. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав повідомлення про російські війська на кордоні «дезінформацією суспільства».
- У Кремлі заявили, що інформація про стягування російських військ до кордону з Україною є «неякісним вкидом», який навіть не варто коментувати.
- Пізніше Міноборони повідомило, що станом на початок листопада біля кордону України та на тимчасово окупованих Росією територіях перебувають угруповання військ із приблизно 90 тисяч осіб.
- 6 листопада стало відомо, що президент США Джо Байден відправляв до Москви директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільяма Бернса, аби попередити Кремль, що Штати уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону України.