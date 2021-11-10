Кілька десятків мігрантів прорвали кордон і потрапили з Білорусі до Польщі

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Straż Graniczna / Facebook

Дві великі групи мігрантів потрапили з Білорусі до Польщі, прорвавши загорожу в околицях Кринки і Біловежі.

Про це повідомляє видання Onet.

За словами прессекретаря Підляської прикордонної служби Катаржини Зданович, в обох випадках іноземці застосували силу.

Як зазначається, деяких мігрантів вдалося повернути на білоруську сторону, інших розшукують.

Polskie Radio Białystok з посиланням на польські служби повідомило, що мігранти отримували харчування від білорусів.

«У іноземців є намети, спальні мішки, а ввечері вони розпалюють багаття, щоб зігрітися. За ними постійно стежать білоруські служби», — наголошує видання.

Тим часом незалежні білоруські блогери публікують інформацію про формування ще однієї групи мігрантів, яку привезуть до кордону з Польщею.