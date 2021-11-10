Кілька десятків мігрантів прорвали кордон і потрапили з Білорусі до Польщі
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Straż Graniczna / Facebook
Дві великі групи мігрантів потрапили з Білорусі до Польщі, прорвавши загорожу в околицях Кринки і Біловежі.
Про це повідомляє видання Onet.
За словами прессекретаря Підляської прикордонної служби Катаржини Зданович, в обох випадках іноземці застосували силу.
Як зазначається, деяких мігрантів вдалося повернути на білоруську сторону, інших розшукують.
Polskie Radio Białystok з посиланням на польські служби повідомило, що мігранти отримували харчування від білорусів.
«У іноземців є намети, спальні мішки, а ввечері вони розпалюють багаття, щоб зігрітися. За ними постійно стежать білоруські служби», — наголошує видання.
Тим часом незалежні білоруські блогери публікують інформацію про формування ще однієї групи мігрантів, яку привезуть до кордону з Польщею.
- Після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу (збільшивши авіарейси з країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.
- 8 листопада до кордону Польщі прибула колона із тисяч мігрантів. Її супроводжували силовики Білорусі, які зрештою зігнали людей у ліс, коли ті дійшли до білоруського прикордонного переходу «Брузги». Мігранти намагалися штурмом прорвати кордон, але польські силовики та військові цього не допустили. Польща посилила кордон військами, як і Білорусь.
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- Польський премʼєр Матеуш Моравецький заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко має «керівника у Москві», а також про «сценарій відродження Російської імперії».