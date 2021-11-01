Аварія на газопроводі зупинила постачання палива з Росії до Сербії та Угорщини. Україна запропонувала транзитувати газ

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Немеш Янош / УНІАН

У ніч проти 1 листопада у Болгарії в районі села Ветрино сталася аварія на газопроводі, у результаті чого постачання газу з Росії до Румунії, Сербії та Угорщини було зупинено.

Про це повідомив болгарський оператор газотранспортної системи Bulgartransgaz.

Як зазначається, згодом газопостачання до Румунії відновили.

Наразі аварійні бригади ремонтують пошкоджену ділянку трубопроводу.

Тим часом гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook запропонував транспортувати газ до Угорщини та Сербії транзитом через Україну.

«Станом на сьогодні транзит російського газу до Угорщини через Україну не відбувається з 1 жовтня. Оператор ГТС України готовий запропонувати транзитні потужності до Угорщини для мінімізації наслідків аварії для споживачів Угорщини та Сербії», — написав він.