Катастрофа МН17: адвокати родичів загиблих поскаржилися на переслідування, підозрюють Росію

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Twiter / CourtMH17

Адвокати родичів загиблих малайзійського рейсу Boeing MH17, який збили над Донбасом у липні 2014 року, поскаржилися на переслідування. Антитерористичний орган Нідерландів підозрює, що до цього причетна Росія, та запропонував адвокатам захист.

Про це повідомляє RTL Nieuws.

Йдеться про адвокатів із так званої команди правової допомоги, які багато років беруть участь у цій кримінальній справі та мають доступ до матеріалів. 22 вересня Національний координатор з безпеки та боротьби із тероризмом (NCTV) запросив 8 членів команди та, вислухавши їхні свідчення, запропонувати включити їх до програми захисту.

Адвокати відмовилися коментувати зустріч і деталі переслідування для ЗМІ, але, за даними RTL Nieuws, спецоргану вони розповідали про підозрілих осіб біля своїх будинків після судового засідання в Схіпхолі, де проходить суд з MH17 і де заслуховували адвокатів і родичів загиблих. Щонайменше двоє адвокатів говорили про стеження біля їхніх будинків, а один розповів про двох підозрілих людей в окулярах, що ходили навколо його будинку.

Правоохоронці поки вважають, що загрози життю та здоровʼю адвокатів немає.

Як повідомляє Netherlands News Live, після публікації RTL Nieuws партії «Демократи 66» та «Зелені ліві» закликали владу відреагувати на можливі загрози з боку Росії.