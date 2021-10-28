Катастрофа МН17: адвокати родичів загиблих поскаржилися на переслідування, підозрюють Росію
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Twiter / CourtMH17
Адвокати родичів загиблих малайзійського рейсу Boeing MH17, який збили над Донбасом у липні 2014 року, поскаржилися на переслідування. Антитерористичний орган Нідерландів підозрює, що до цього причетна Росія, та запропонував адвокатам захист.
Про це повідомляє RTL Nieuws.
Йдеться про адвокатів із так званої команди правової допомоги, які багато років беруть участь у цій кримінальній справі та мають доступ до матеріалів. 22 вересня Національний координатор з безпеки та боротьби із тероризмом (NCTV) запросив 8 членів команди та, вислухавши їхні свідчення, запропонувати включити їх до програми захисту.
Адвокати відмовилися коментувати зустріч і деталі переслідування для ЗМІ, але, за даними RTL Nieuws, спецоргану вони розповідали про підозрілих осіб біля своїх будинків після судового засідання в Схіпхолі, де проходить суд з MH17 і де заслуховували адвокатів і родичів загиблих. Щонайменше двоє адвокатів говорили про стеження біля їхніх будинків, а один розповів про двох підозрілих людей в окулярах, що ходили навколо його будинку.
Правоохоронці поки вважають, що загрози життю та здоровʼю адвокатів немає.
Як повідомляє Netherlands News Live, після публікації RTL Nieuws партії «Демократи 66» та «Зелені ліві» закликали владу відреагувати на можливі загрози з боку Росії.
- Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Загинули 298 людей. Росія свою причетність до катастрофи заперечує і звинувачує Україну.
- Міжнародна слідча група висунула звинувачення росіянам — генерал-майору Сергію Дубінському (позивний «Хмурий»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) і українцю Леоніду Харченку («Крот»).
- 7 червня 2021 року суд Гааги почав розгляд справи по суті. 8 червня в суді давали показання свідки. Один з них розповів, що бачив постріл «Бука» та падіння лайнера. 9 червня в суді представили нові записи переговорів бойовиків про транспортування «Бука», а 10 липня записи доповідей бойовиків про постріл «Бука».
- 6 вересня Росія відмовилася організувати допит бойовиків «ДНР» Ігоря Гіркіна і Сергія Дубінського як свідків. Після цього 10 днів заслуховували родичів загиблих. Вони прямо звинуватили Росію у брехні та відповідальності за трагедію.