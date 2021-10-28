В «експериментальному» Моршині все ж шпиталізували людину з коронавірусом

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Євген Малолєтка

У місті Моршин Львівської області, де провели експеримент із вакцинації більшості населення для формування колективного імунітету, лише одна людина госпіталізована до лікарні з коронавірусом. До цього не було жодного.

Про це «Суспільному» розповів мер міста Руслан Ільницький.

Шпиталізована літня жінка, яка не була вакцинованою.

Зазначимо, що однією дозою в Моршині зараз провакциновано 75% людей, повністю вакциновані — 74%. Станом на 26 жовтня в місті не було жодного шпиталізованого, однак було 22 хворих (у них був легкий перебіг хвороби, лікувались вдома на самоізоляції).

Пілотний проєкт із колективної вакцинації населення проти коронавірусу стартував у Моршині 16 квітня. Там проживають 4 239 людей, для вакцинації жителів виділили 2,4 тисячі доз вакцини CoronaVac.