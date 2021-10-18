Медведчук відповів Зеленському на пропозицію обміняти його на вʼязнів Кремля
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Офіційний сайт партії «Опозиційна платформа — За життя»
Народний депутат партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук відповів президенту Володимиру Зеленському на пропозицію обміняти його у Росії на «вʼязнів Кремля», якби той мав російське громадянство — зазначив, що його це не цікавить.
Про це йдеться у заяві, яку опублікувала партія ОПзЖ.
Медведчук зазначив, що у нього тільки українське громадянство і жодного іншого немає. Саму ідею його обміну він назвав «демонстрацією того, у яку правову і моральну прірву впала Україна».
«Крім того, вважаю, що президенту не варто обтяжувати себе розглядом питання про обмін. Ця ідея неможлива, і вона мене абсолютно не цікавить», — додав Медведчук.
Нагадаємо, що 17 жовтня Зеленський заявив, що Україна розглянула б можливість обміну з Росією Медведчука на «вʼязнів Кремля», якби він мав російське громадянство. За словами президента, прямих доказів наявності російського громадянства у Медведчука немає.
- 11 травня СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписали підозри за трьома епізодами. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію. Зараз Медведчук перебуває під домашнім арештом до 31 жовтня, а Козака ще не знайшли.
- 8 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що Медведчуку підготували нову підозру — за торгівлю вугіллям з окупованого Донбасу (державна зрада та сприяння діяльності терористичних організацій).
- Окремо журналісти Bihus.Info опублікували 36 годин записів «плівок Медведчука». У першій частині Медведчук нібито розповідав адміністрації Путіна і бойовикам про контакти з Порошенком, у другий історія про те, як Медведчук отримав нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», у третій Медведчук умовляв Порошенка купувати вугілля у бойовиків, а в останньому випуску Медведчук розповідав росіянам, що умовив Порошенка помʼякшити вимоги України щодо поставок газу.