Венедіктова: Адміністрація Порошенка грала ключову роль у вугільній схемі Медведчука

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Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що керівництво Адміністрації президента Петра Порошенка могло відігравати ключову роль в організації поставок вугілля з Росії через окупований Донбас за схемою депутата ОПзЖ Віктора Медведчука.

Про це вона написала у своїй колонці на «Українській правді».

За її словами, зараз вивчаються понад 10 тисяч записів телефонних розмов, серед яких переговори підозрюваних, представників Росії, членів «ЛНР» і «ДНР», а також українських чиновників.

«Слідство і прокурори мають дані, законно отримані в ході проведення слідчих дій, про те, що керівництво Адміністрації президента не тільки обговорювало під час телефонних перемовин абсолютно конкретні факти реалізації злочинного плану, але й видавало досить чіткі доручення ряду офіційних посадових осіб в українських органах влади. Коли співставити цю інформацію з фактичними обставинами справи, стає очевидно, що українська верхівка влади грала ключову роль у цьому театрі воєнних дій», — пише Венедіктова.