Венедіктова: Адміністрація Порошенка грала ключову роль у вугільній схемі Медведчука
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- Костя Андрейковець
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Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що керівництво Адміністрації президента Петра Порошенка могло відігравати ключову роль в організації поставок вугілля з Росії через окупований Донбас за схемою депутата ОПзЖ Віктора Медведчука.
Про це вона написала у своїй колонці на «Українській правді».
За її словами, зараз вивчаються понад 10 тисяч записів телефонних розмов, серед яких переговори підозрюваних, представників Росії, членів «ЛНР» і «ДНР», а також українських чиновників.
«Слідство і прокурори мають дані, законно отримані в ході проведення слідчих дій, про те, що керівництво Адміністрації президента не тільки обговорювало під час телефонних перемовин абсолютно конкретні факти реалізації злочинного плану, але й видавало досить чіткі доручення ряду офіційних посадових осіб в українських органах влади. Коли співставити цю інформацію з фактичними обставинами справи, стає очевидно, що українська верхівка влади грала ключову роль у цьому театрі воєнних дій», — пише Венедіктова.
- 11 травня СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписали підозри за трьома епізодами. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- Окремо журналісти Bihus.Info опублікували 36 годин записів «плівок Медведчука».
- До цього вони випустили кілька частин із записами — у першій частині Медведчук нібито розповідав адміністрації Путіна і бойовикам про контакти з Порошенком, у другий — історія про те, як Медведчук отримав нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», у третій Медведчук умовляв Порошенка купувати вугілля у бойовиків, а в останньому випуску Медведчук розповідав росіянам, що умовив Порошенка помʼякшити вимоги України щодо поставок газу.
- 8 жовтня Офіс генпрокурора підготував Медведчуку нову підозру — за торгівлю вугіллям з окупованого Донбасу. Того ж дня голова СБУ Баканов заявив, що Порошенка перевірять на причетність до справи Медведчука.