Лікар Саакашвілі повідомив про погіршення стану політика після початку голодування

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Особистий лікар колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі заявив про погіршення стану увʼязненого політика та необхідність його госпіталізації.

Про це повідомляє портал «Новости-Грузия».

«Його стан досить серйозно погіршився... Два дні тому він виглядав зовсім інакше, а тепер справа складніша. Йому стало складно ходити, трохи важко говорити і так далі... Він відмовляється вживати мед і соки і тепер пʼє тільки воду», — сказав Ніколоз Кипшидзе.

За словами лікаря, ситуацію ускладнює те, що у експрезидента Грузії є рідкісне захворювання — таласемія крові. «Я ніколи не говорив про це по телевізору, а сьогодні отримав право оприлюднити... При цій хворобі крові не може бути абсолютно ніякого голодування», — додав Кипшидзе.

Після заяв лікаря прихильники Саакашвілі почали збиратися біля Руставської вʼязниці і зажадали його звільнення. Деякі учасники акції закликали самого політика припинити голодування.