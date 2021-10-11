Лікар Саакашвілі повідомив про погіршення стану політика після початку голодування
- Автор:
- Олег Панфілович
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Особистий лікар колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі заявив про погіршення стану увʼязненого політика та необхідність його госпіталізації.
Про це повідомляє портал «Новости-Грузия».
«Його стан досить серйозно погіршився... Два дні тому він виглядав зовсім інакше, а тепер справа складніша. Йому стало складно ходити, трохи важко говорити і так далі... Він відмовляється вживати мед і соки і тепер пʼє тільки воду», — сказав Ніколоз Кипшидзе.
За словами лікаря, ситуацію ускладнює те, що у експрезидента Грузії є рідкісне захворювання — таласемія крові. «Я ніколи не говорив про це по телевізору, а сьогодні отримав право оприлюднити... При цій хворобі крові не може бути абсолютно ніякого голодування», — додав Кипшидзе.
Після заяв лікаря прихильники Саакашвілі почали збиратися біля Руставської вʼязниці і зажадали його звільнення. Деякі учасники акції закликали самого політика припинити голодування.
- 1 жовтня 2021 року у Тбілісі затримали колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Він залишив країну у 2013 році, проти нього там порушено чотири кримінальні справи, ще за двома вже є вироки. Також проти нього порушили справу за незаконний перетин кордону. У СІЗО Саакашвілі вже оголосив голодування, а президент країни заявила, що нізащо його не помилує.
- Адвокат Саакашвілі заявив, що той не погодиться на екстрадицію до України, бо «він приїхав до Грузії, на свою батьківщину і планує політичну боротьбу». У грузинському МЗС підтвердили, що екстрадиція неможлива, «адже злочини він вчиняв як громадянин Грузії».
- У 2015 році Саакашвілі позбавили грузинського громадянства. У 2015 році тодішній президент України Петро Порошенко дав йому українське громадянство, а у 2017 році забрав. У травні 2019 року указом президента Володимира Зеленського Саакашвілі повернули українське громадянство. На тлі його арешту Україна викликала посла Грузії, а Зеленський стурбований.