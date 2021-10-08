Напад на журналістів «Схем»: керівнику Укрексімбанку Мегцеру повідомили про нову підозру

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Евгений Мецгер / Facebook

Главі правління Укрексімбанку Євгену Мецгеру повідомили про нову підозру через напад на журналістів програми «Схеми» — вона стосується перешкоджання законній професійній діяльності.

Про це Київська міська прокуратура повідомила у пʼятницю, 8 жовтня.

Попередня підозра Мецгеру стосується незаконного утримання журналістів. Наразі вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

7 жовтня «Схеми» опублікували розслідування щодо Укрексімбанку, під час зйомок якого і сталась сутичка з керівництвом фінустанови. Воно стосується видачі $60 мільйонів кредиту бізнесмену Сергію Брюховецькому, у якого паралельно є компанія в «ДНР», куди він платить податки. Сам Мецгер же заявив, що під час перевірки бізнесмена служба безпеки банку не виявила жодних порушень. Він додав, що фінустанова готова до перевірок з цього приводу, є всі необхідні документи.