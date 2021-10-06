Путін попросив «Газпром» дотримуватись зобовʼязань щодо транзиту газу через Україну
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- Костя Андрейковець
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WPA Pool / Pool / Getty Images
Президент Росії Володимир Путін під час наради доручив голові Міненерго Миколі Шульгінову особисто проконтролювати збереження транзиту газу в Європу через Україну.
Про це повідомляє Інтерфакс.
«Газпром» вважає що йому економічно доцільніше, вигідніше було б навіть заплатити Україні штраф, але збільшити обсяг прокачування по новим системам [через «Північний потік — 2»]. Саме в силу тих обставин, про які я сказав: тиск більше в трубі, менше викидів в атмосферу СО2, дешевше виходить по $3 млрд на рік. Але я прошу цього не робити. Потрібно повністю дотримуватися контрактних зобовʼязань з транзиту прокачування нашого газу через територію України. По-перше, не треба нікого ставити в скрутне становище [...]. По-друге, не потрібно підривати довіру до «Газпрому», — заявив Путін.
Він закликав «Газпром» зберегти транзит за контрактом до 2024 року.
- 10 вересня будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Росії «близькі до історичного максимуму за обсягами постачання газу європейським покупцям».
- 4 жовтня в першу нитку газопроводу «Північний потік — 2» почали запускати газ.
- Україна зараз виступає за обговорення «Північного потоку — 2» на рівні «нормандського формату» і вимагає поширити енергетичне законодавство ЄС на новий трубопровід. Окремо Україна хоче зберегти транзит мінімум на 15 років.
- У Німеччині вже заявили, що Україна повинна зберегти транзит, а німецький регулятор вимагає від Nord Stream 2 підтвердити відповідність нормам ЄС.