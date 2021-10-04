Європейський регулятор дозволив третю дозу Pfizer і Moderna людям з ослабленим імунітетом. Інші можуть пройти ревакцинацію через пів року

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) дозволило вводити бустерні дози вакцини проти коронавірусу.

Відповідні рекомендації комітет ЕМА оприлюднив після засідання 4 жовтня.

Згідно з рішенням агентства, додаткову дозу вакцин Pfizer і Moderna можна вводити людям із дуже ослабленою імунною системою, але щонайменше через 28 днів після другої дози.

Як зазначається, такого висновку в ЕМА дійшли після того, як дослідження показали, що додаткова доза цих вакцин збільшує здатність виробляти антитіла проти вірусу COVID-19 у пацієнтів із пересадженими органами, які мають ослаблену імунну систему.

«Хоча немає прямих доказів того, що здатність виробляти антитіла у цих пацієнтів захищає від COVID-19, очікується, що додаткова доза підвищить рівень захисту, принаймні, у деяких пацієнтів», — наголосили в EMA.

Водночас в агентстві зауважили, що потрібно розрізняти випадки, коли додаткову дозу вакцини вводять людям із ослабленим імунітетом і особам із нормальним станом імунітету.

Так, дослідження показали, що після бустерної дози Pfizer, яка вводилася приблизно через 6 місяців після другого щеплення, у людей віком від 18 до 55 років, підвищувався рівень антитіл. У EMA дійшли висновку, що щеплення третьою дозою можна розглядати для осіб від 18 років і старше, але не менше ніж через пів року після другої дози.

Рішення щодо бустерної дози Moderna поки немає.

Окремо в ЕМА зауважили, що наразі ризик захворювань серця або інших дуже рідкісних побічних ефектів після ревакцинації невідомий і ретельно відстежується.