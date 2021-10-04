Нардеп Кравчук: Депутати СН не підуть на зустріч до глави Ради Разумкова, аби обговорити претензії

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що нардепи партії не підуть на зустріч із головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, яку той запропонував провести 4 жовтня.

Про це вона заявила в етері каналу «Україна 24».

«У нас не буде засідання фракції — ні окремо, ні разом із Разумковим. Якщо у когось виникнуть персональні бажання щось запитати, то, можливо, хтось це зробить, але це точно не буде засідання фракції, і це вже не змінить весь процес. Вранці будуть передані підписні листи, які були зібрані, це близько 200 людей з нашої фракції. І це станеться, ми маємо говорити реалістично», — заявила Кравчук.

У Telegram-каналі Разумков написав, що керівництво фракції «Слуга народу» начебто забороняє депутатам прийти на зустріч з ним.