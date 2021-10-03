Про Разумкова, олігархів, зустріч із Путіним та другий термін: що розповів Зеленський на пресконференції після засідання «слуг» у Трускавці

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Президент Володимир Зеленський після дводенного зібрання партії «Слуга народу» у Трускавці провів пресконференцію. Журналісти запитували його про відставку голови парламенту Дмитра Разумкова, закон про олігархів, скандали в оточенні президента, а також, про можливий похід на другий термін. Ось основні тези з відповідей Зеленського.

Про Разумкова

Зеленський зазначив, що партія має до Разумкова багато запитань. За його словами, Дмитра Разумкова висунула на посаду голови парламенту і призначила туди фракція «Слуга народу». І тому він повинен підтримувати позицію партії, але пішов іншим шляхом. Зеленський заявив, що тепер Разумков не є членом команди, а сама партія до нього «має мільйон питань».

Він розповів, що мав досить відкриті відносини з Разумковим, але потім той почав спілкуватися з президентом «через екрани телебачення».

«Я розумію, що це заява про самостійні політичні кроки. Я в цьому питанні людина однозначна: «Хочеш — іди», — сказав Зеленський.

Що стосується кандидатури віцеспікера Руслана Стефанчука на посаду голови парламенту, то Зеленський зазначив, що це питання вирішуватимуть на засіданні фракції. Про можливе призначення голови партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка Зеленський нічого не знає.

Про олігархів

Зеленський заявив, що теж буде публічно повідомляти про свої зустрічі з олігархами і нестиме за це політичну відповідальність, хоча новий закон про олігархів не передбачає для президента та депутатів жодної відповідальності.

«У мене найбільша відповідальність через такі зустрічі, тому я зацікавлений, щоб вони були публічними. У мене відповідальність політична, вона вдарить і по президенту, і по Офісу президента, по рейтингах влади і по рейтингу партії. Політична відповідальність — це найсильніша відповідальність, яка у мене є», — зазначив президент.

Зеленський вважає, що всі зустрічі з великим бізнесом мають відбуватися лише в Офісі президента у Києві і обов’язково вони мають бути конструктивні. Він розповів, що з великим бізнесом потрібно зустрічатися і спілкуватися під час важливих ситуацій, наприклад, як це було з пандемією коронавірусу.

Про «нормандський» формат і зустріч із Путіним

Зеленський вважає, що його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним може бути ефективною і принести неочікуваний результат. Українська сторона до цієї зустрічі готова.

«Мені зрозуміло, що в форматі тет-а-тет зустріч може бути досить предметною, мені зрозуміло, що російська сторона, я думаю, оточення президента, не хоче, щоб він проводив цю зустріч зі мною саме в форматі тет-а-тет, тому що ця зустріч може принести неочікуваний результат», — заявив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що готовий до зустрічі з Путіним в будь-якому форматі, включаючи «нормандський», тому що така зустріч допоможе у вирішенні питання про трагедію на Донбасі і питання Криму.

Про «вагнерівців»

Зеленський повідомив, що не обізнаний у всіх деталях цієї спецоперації і не брав участі в жодних «російських операціях». Він також порадив допитати свого попередника Петра Порошенка, який запевняв, що брав участь у підготовці цієї операції.

Президент розповів, що спілкувався з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком після того, як «вагнерівці» заїхали на територію цієї країни.

«Моє обговорення з Лукашенком по телефону було після того, як ці люди заїхали автобусом на територію Білорусі. Така серйозна операція. Коли вони заїхали, я йому сказав: «Там у вас бойовики». Він мені сказав: «Ми вивчимо це питання, ви ж знаєте, як дружать наші країни. Ми зробимо все можливе». І після цього все», — зазначив Зеленський.

Про замах на Сергія Шефіра

Зеленський наголосив, що володіє певною інформацією, але не може її розкривати. Він впевнений, що виконавців замаху на свого помічника Сергія Шефіра точно знайдуть.

Зеленський підтвердив, що Шефір мав зустрічі з великими бізнесменами, зокрема і з Рінатом Ахметовим.

«Пан Шефір зустрічався з паном Ахметовим. У нас були декілька складних моментів, багато енергопитань, багато вугільних проблем. Він дійсно зустрічався. З іншими олігархами, не знаю, чи зустрічався. Чи викликали їх, я, здається, не маю права про це говорити» — сказав Зеленський.

За його словами, «багато людей з дуже відомими іменами», з якими зустрічався Шефір, були викликані до правоохоронних органів.

Про другий термін

Зеленський заявив, що поки не вирішив, чи піде на другий термін. Але до кінця першого попрацює точно.

«Щодо того, що я піду, коли я виконаю всі обіцянки, я говорив трішки про інше. У нас була статистика, ми виконали 30—35% наших обіцянок і нашої програми, і вже половина терміну пройшла. Я сказав, що якщо ми з вами не будемо швидко працювати, особливо в Верховній Раді, тому що та статистика стосувалася саме роботи на законодавчій основі, якщо нам постійно будуть говорити, що це суперечить регламенту, і якщо буде постійно політичний спам через тисячі правок, ми не встигнемо це зробити. А я дуже хочу зробити все і встигнути все, що я пообіцяв», — розповів Зеленський.

Він зазначив, що якщо встигне все зробити навіть раніше, ніж завершиться перша каденція, то все одно допрацює до її кінця.

Про Саакашвілі

Зеленський запевнив, що Україна буде займатися питанням затримання у Грузії Міхеїла Саакашвілі і домагатиметься його повернення.

«Пан Саакашвілі є громадянином України, тому його це теж стосується, і всі інституції, включаючи Міністерство закордонних справ і наші посольства, які працюють у Грузії, і на рівні посла Грузії, який працює в Україні, і на рівні розмов між нашими Кабінетами міністрів, на рівні розмов премʼєрів, ми всі будемо цим займатися», — зазначив він.

Зеленський розповів, що сам він нічого не знав про заплановане повернення Саакашвілі до Грузії, і для нього це було сюрпризом.

Про скандали в оточенні

Зеленського також запитали про низку скандалів навколо його оточення в Офісі президента, а також у партії «Слуга народу». Зокрема це стосувалося заступника голови ОП Олега Татарова та нардепів Олександра Трухіна та Миколи Тищенка.

Що стосується Татарова, то Зеленський порадив з цього питання звертатися до голови Офісу президента. Сам же Татаров був підозрюваним у справі про корупцію.

Що стосується порушення карантину нардепом Миколою Тищенком, то Зеленський повідомив, що партія обговорювала це питання і вирішила не виключати його, а сам нардеп сплатив штраф.

У питанні ДТП за участю нардепа Трухіна, то Зеленський підкреслив, що не має інформації від правоохоронців і не цікавився її деталями, тому що в аварії ніхто не загинув.

«Там ніхто не загинув, слава богу, всі живі. Якби там щось таке відбулося, не дай боже, повірте, людини б не було вже. А так хай дійде до кінця. Я не можу знати все, хоча хочу», — заявив він.