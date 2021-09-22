МВС: Автомобіль Шефіра обстріляли патронами угорського виробництва, в Україні їх не випускають

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Пресслужба Нацполіції

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що на місці обстрілу автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра знайшли 20 гільз. Патрони були угорського виробництва, в Україні їх не виготовляють.

Про це заявив перший заступник очільника МВС Євгеній Єнін в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, автомобіль Шефіра обстріляли патронами калібру 7,62. Наразі поліція встановлює, як вони потрапили на територію України.

«Це калібр 7,62. Такі патрони не випускають на території України, виробництва Угорщини. Ми намагаємося встановити можливі тимчасові рамки їх ввезення в Україну та потенційних постачальників. Не виключаємо контрабандний шлях їх потрапляння в Україну», — заявив Єнін.

Він підкреслив, що зловмисник чи зловмисники вистрілили 20 разів, 12 патронів потрапили в авто, а дві кулі витягли з тіла пораненого водія. Стріляли одиночними пострілами.

Водночас генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла, що справу про обстріл авто Шефіра передали на розслідування Національній поліції.

«Буде створено спільну слідчу групу. Зараз тривають слідчо-оперативні дії, і коли вони закінчаться — можна буде робити якісь висновки», — зазначила вона.