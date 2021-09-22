США і Британія засудили замах на Шефіра та висловили сподівання на швидке розслідування

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Facebook / Ірина Венедіктова

США і Велика Британія засудили замах на першого помічника президента Сергія Шефіра.

Про це написали посольство США в Україні та британський посол Мелінда Сіммонс у Twitter.

«Ми долучаємось до тих, хто засуджує напад, який стався сьогодні під Києвом на першого помічника президента України Сергія Шефіра, і сподіваємось на швидке розслідування інциденту, щоб притягнути винних до відповідальності», — заявили в посольстві США.

Там також побажали швидкого одужання пораненому водію і підкреслили, що жодне насильство не може бути виправданим.

Сіммонс теж висловила сподівання, що інцидент розслідують якомога швидше.