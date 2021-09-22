Омбудсмен Денісова: Участь у «виборах» до Держдуми Росії взяли 320 тисяч жителів Донбасу

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Незаконну участь у російських виборах до Держдуми РФ взяли 380 тисяч жителів окупованого Донбасу.

Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

За її даними, 230 тисяч жителів окупованого Донбасу примусово вивозили в Ростовську область для голосування, а деякі з них отримували на місці російські паспорти. Ще 150 тисяч працівників бюджетної сфери і студентів змусили голосувати на порталі «Госуслуги».

Видання «Новая Газета» раніше показала відео схеми «голосування» від імені жителів «ЛНР». За списком за людей голосувала одна людина.

Щодо Криму кількісних даних у Денісової немає.

«Незаконно працювали понад тисячу виборчих дільниць. Окупант примушував бюджетників йти голосувати та звітувати про «зроблений вибір». Зокрема, у Феодосії освітяни повинні були сфотографуватися в кабінці для голосування та надіслати фото в одну із соціальних мереж, в іншій кримській школі потрібно було фотографуватися біля урни з бюлетенями «з правильним вибором» [за «Єдину Росію»]», — повідомила Денісова.

Вона закликає міжнародне співтовариство не визнавати російські вибори, а українських правоохоронців — притягнути всіх винних до відповідальності.