Омбудсмен Денісова: Участь у «виборах» до Держдуми Росії взяли 320 тисяч жителів Донбасу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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SOPA Images / Contributor / Getty Images
Незаконну участь у російських виборах до Держдуми РФ взяли 380 тисяч жителів окупованого Донбасу.
Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова.
За її даними, 230 тисяч жителів окупованого Донбасу примусово вивозили в Ростовську область для голосування, а деякі з них отримували на місці російські паспорти. Ще 150 тисяч працівників бюджетної сфери і студентів змусили голосувати на порталі «Госуслуги».
Видання «Новая Газета» раніше показала відео схеми «голосування» від імені жителів «ЛНР». За списком за людей голосувала одна людина.
Щодо Криму кількісних даних у Денісової немає.
«Незаконно працювали понад тисячу виборчих дільниць. Окупант примушував бюджетників йти голосувати та звітувати про «зроблений вибір». Зокрема, у Феодосії освітяни повинні були сфотографуватися в кабінці для голосування та надіслати фото в одну із соціальних мереж, в іншій кримській школі потрібно було фотографуватися біля урни з бюлетенями «з правильним вибором» [за «Єдину Росію»]», — повідомила Денісова.
Вона закликає міжнародне співтовариство не визнавати російські вибори, а українських правоохоронців — притягнути всіх винних до відповідальності.
- Євросоюз, США та низка інших країн заявили, що не визнаватимуть вибори у Криму. Верховна Рада України постановою не визнала в цілому вибори, а РНБО анонсувала санкції проти всіх організаторів виборів в окупованому Криму та на Донбасі.
- За даними спостерігачів і журналістів, вибори пройшли з фальсифікаціями і підтасовуваннями на користь партії Володимира Путіна. Опозиції влада за допомогою тиску не дала шансів. У результаті путінська «Єдина Росії» знов отримала конституційну більшість у Держдумі.