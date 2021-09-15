ЄС заявив про наміри почати діалог з урядом «Талібану» в Афганістані

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European Parliament / Flickr

Європейський Союз хоче розпочати діалог з «урядом» талібів в Афганістані.

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель під час виступу у Європарламенті, цитує Deutsche Welle.

«Криза у цій країні не минула. Якщо ми хочемо якось вплинути на процеси там, нам не залишається нічого іншого, як налагодити контакт із «Талібаном», — зазначив Боррель.

ЄС планує обговорити з представниками чинного «уряду» Афганістану, наскільки можливою є дипломатична присутність Євросоюзу в Кабулі. Також ЄС має намір продовжити надавати гуманітарну допомогу Афганістану і хоче придивитися, як нова влада керує країною. Для Брюсселя «особливо важливе» значення має питання дотримання прав людини та права на освіту для жінок і дітей. «Можливо, це оксюморон — говорити про права людини, але ми повинні запитати їх про це», — сказав Боррель.

Глава дипломатії також застеріг, що ЄС має підготуватися до хвилі біженців з Афганістану, якщо таліби нададуть людям можливість виїхати з країни. Однак очікується, що потік біженців буде не таким потужним, як із Сирії у 2015 році.