Ізраїль завдав авіаударів по цілях у секторі Гази. Бойові дії тривають третю ніч поспіль

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Армія оборони Ізраїлю (IDF) рано-вранці 13 вересня завдала ударів по цілях у секторі Гази у відповідь на ракетний обстріл в неділю.

Як повідомляє пресслужба IDF, удари стали відповіддю на три ракетних обстріли житлових районів в Сдероті та інших південних районах Ізраїлю. Всі ракети бойовиків ХАМАС перехопила система ППО «Залізний купол».

Армія вранці знищила чотири центри підготовки бойовиків ХАМАС, збройову майстерню і вхід у підземний тунель. Цілі були в містах Хан-Юніс, Дейр-ель-Балах і Рафах.

Бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають третю ніч поспіль.