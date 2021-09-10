Фронт опору: Таліби в Панджшері почали етнічну чистку і вигнали людей

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Бойовики руху «Талібан», який захопив всю територію Афганістану, після важкого вторгнення у провінцію Панджшер вигнали тисячі людей і почали етнічну чистку.

Про це повідомив представник «Фронту національного опору» (ФНО), бійці якого вели запеклі бої з талібами за провінцію.

«Таліби вигнали тисячі людей з Панджшеру. Вони здійснюють етнічні чистки, і світ все ще спостерігає та ігнорує цю ситуацію. Ми закликаємо міжнародне співтовариство припинити ці військові злочини», — написав Алі Назарі у Twitter, опублікувавши відео з колоною людей.

Як передає Інтерфакс, раніше про масові розстріли в Панджшері повідомляв журналіст, який обіймав посаду заступника губернатора провінції Кабір Васік. За його словами, таліби не щадять навіть дітей.

Тим часом ФНО у своєму Twitter опублікував звернення голови військового комітету опору Салеха Регістані, який заявив, що продовжить боротьбу з талібами.