Фронт опору: Таліби в Панджшері почали етнічну чистку і вигнали людей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Бойовики руху «Талібан», який захопив всю територію Афганістану, після важкого вторгнення у провінцію Панджшер вигнали тисячі людей і почали етнічну чистку.
Про це повідомив представник «Фронту національного опору» (ФНО), бійці якого вели запеклі бої з талібами за провінцію.
«Таліби вигнали тисячі людей з Панджшеру. Вони здійснюють етнічні чистки, і світ все ще спостерігає та ігнорує цю ситуацію. Ми закликаємо міжнародне співтовариство припинити ці військові злочини», — написав Алі Назарі у Twitter, опублікувавши відео з колоною людей.
Як передає Інтерфакс, раніше про масові розстріли в Панджшері повідомляв журналіст, який обіймав посаду заступника губернатора провінції Кабір Васік. За його словами, таліби не щадять навіть дітей.
Тим часом ФНО у своєму Twitter опублікував звернення голови військового комітету опору Салеха Регістані, який заявив, що продовжить боротьбу з талібами.
- Війська НФО в Панджшері заявили про готовність воювати з талібами 22 серпня. Таліби у відповідь дали Масуду 4 години, щоб той здався. 23 серпня бойовики «Талібану» атакували Панджшер, але були відкинуті. Наступні переговори між сторонами не призвели до успіху.
- 1 вересня таліби оголосили, що оточили Панджшер, а після цього захопили десятки постів. У НФО це спростували.
- 5 вересня сили «Національного фронту опору» заявили про розгром бойовиків «Талібану», але вже 6 вересня таліби повідомили про взяття провінції під контроль і втечу лідера фронту опору.