Опозиція у М’янмі звинуватила Україну в постачанні зброї місцевій хунті. В «Укроборонпромі» запевняють, що все законно
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Twitter / Elaine Pearson
У М’янмі звинуватили українську владу в постачанні зброї місцевій хунті, яка захопила владу після військового перевороту.
Про це йдеться в публікації руху Justice for Myanmar.
Там навели дані про те, що «Укроборонпром» і «Укрспецекспорт» продовжують постачати до М’янми комплектуючі для танків, літаків та іншу зброю. При цьому в червні 2021 року Україна підтримала резолюцію ООН про припинення поставок зброї до М’янми.
За словами активістів, у травні 2021 року компанія «Мотор Січ» відправила до М’янми обладнання для турбореактивних двигунів, а в лютому через компанію BBC Sky Aviator інші механічні деталі. Також компанії Yatanarpon Aviation продали понад 164 кг запасних частин до літаків.
Опозиція у М’янмі заявляє, що до експорту зброї з України причетний бізнесмен Аунг Хлаінг Оо. Його називають великим закупщиком зброї, з ним пов’язують кілька приватних компаній. Самого Аунга Хлаінг Оо у січні 2017 року призначили почесним консулом України в М’янмі.
Але в «Укроборонпромі» запевнили, що всі поставки є законними, а смертельну зброю в М’янму не постачають.
«У 2019—2021 роках експорт товарів (послуг) військового призначення смертельного ураження до М’янми не здійснювався. Строки дії договорів, їхня вартість, обсяги експорту тощо є конфіденційною інформацією та згідно з умовами договору не підлягає розголошенню третій стороні. Експорт товарів військового призначення та подвійного використання до будь-якої країни світу, зокрема М’янми, здійснюється державними підприємствами — учасниками ДК «Укроборонпром» винятково у відповідності з вимогами чинного законодавства та міжнародних зобов’язань України», — пояснили там.
- 1 лютого 2021 року в Мʼянмі стався переворот. Владу у країні захопили армія і генерал Мін Аун Хлайн. Військові виступили проти голови уряду Аун Сан Су Чжі, партія якої перемогла на виборах у листопаді 2020 року. Військові затримали членів уряду, запровадили воєнний режим і заблокували соцмережі. У країні почалися масштабні протести, які переросли в сутички з поліцією. Масово стріляти в цивільних силовики почали 28 лютого. Військові та поліція вже вбили понад 700 людей.
- 1 серпня після перевороту військова рада Мʼянми заявила про формування тимчасового уряду країни.