Таліби підняли свій прапор над столицею провінції Панджшер і заявили про втечу лідера фронту опору до Туреччини
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- Олег Панфілович
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Getty Images
Представники ісламістського руху «Талібан» підняли свій прапор в столиці провінції Панджшер після двох тижнів боїв з «Національним фронтом опору».
Про це повідомляє Daily Mail.
Ісламісти опублікували кадри, на яких їхній прапор розвивається над столицею провінції — містом Базарак, після стрімкого бою, під час якого вони придушили опір «Національного фронту опору» (НФС) Ахмада Масуда за допомогою високотехнологічної зброї, кинутої американцями.
Також повідомляється, що Масуд в аудіоповідомленні, відправленому ЗМІ, закликав афганців до «національного повстання в імʼя гідності, свободи й процвітання країни».
Представник «Талібану» Тарік Газнівал висловив переконання, що Масуд втік з країни. «В Панджшері немає інтернету. Як він публікує повідомлення звідти? Ахмад Масуд перебуває в Туреччині», — заявив він.
Зазначається, що тисячі бойовиків «Талібану» з озброєнням, кинутим після виведення американських військ, за ніч захопили вісім районів Панджшеру. При цьому представники «Національного фронту опору» спростовують це, заявляючи, що контролюють ключові позиції в долині.
Панджшер була останньою з 34 провінцій Афганістану, яка чинили опір талібам. Якщо захоплення підтвердиться, це означатиме, що тепер таліби контролюють всю територію Афганістану.
- Війська Ахмада Масуда в Панджшері заявили про готовність воювати з талібами 22 серпня. Таліби у відповідь дали Масуду 4 години, щоб той здався. 23 серпня бойовики «Талібану» атакували Панджшер, але були відкинуті. Наступні переговори між сторонами не призвели до успіху.
- 1 вересня таліби оголосили, що оточили Панджшер, а після цього захопили десятки постів. У НФО це спростували.
- 5 вересня сили «Національного фронту опору» заявили про розгром бойовиків «Талібану», які наступали з шести напрямків.
- 6 вересня «Талібан» оголосив, що взяв під контроль останній оплот опору в Афганістані — провінцію Панджшер.