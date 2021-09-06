Таліби підняли свій прапор над столицею провінції Панджшер і заявили про втечу лідера фронту опору до Туреччини

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Представники ісламістського руху «Талібан» підняли свій прапор в столиці провінції Панджшер після двох тижнів боїв з «Національним фронтом опору».

Про це повідомляє Daily Mail.

Ісламісти опублікували кадри, на яких їхній прапор розвивається над столицею провінції — містом Базарак, після стрімкого бою, під час якого вони придушили опір «Національного фронту опору» (НФС) Ахмада Масуда за допомогою високотехнологічної зброї, кинутої американцями.

Також повідомляється, що Масуд в аудіоповідомленні, відправленому ЗМІ, закликав афганців до «національного повстання в імʼя гідності, свободи й процвітання країни».

Представник «Талібану» Тарік Газнівал висловив переконання, що Масуд втік з країни. «В Панджшері немає інтернету. Як він публікує повідомлення звідти? Ахмад Масуд перебуває в Туреччині», — заявив він.

Зазначається, що тисячі бойовиків «Талібану» з озброєнням, кинутим після виведення американських військ, за ніч захопили вісім районів Панджшеру. При цьому представники «Національного фронту опору» спростовують це, заявляючи, що контролюють ключові позиції в долині.

Панджшер була останньою з 34 провінцій Афганістану, яка чинили опір талібам. Якщо захоплення підтвердиться, це означатиме, що тепер таліби контролюють всю територію Афганістану.