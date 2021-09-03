Евакуація українців з Афганістану: як МЗС формувало списки на кожен рейс

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Для евакуації українців та іноземців з Афганістану Міністерство закордонних справ формувало чотири списки.

Про це розповів посол України в Таджикистані Василь Серватюк, передає «Європейська правда». Саме це посольство координувало евакуацію, оскільки посольства України в самому Афганістані не було.

Список № 1 — це громадяни України та члени їхніх родин: батько, матір, дружина, малолітні діти.

Список № 2 — громадяни, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, і члени їхніх родин.

Список № 3 — це група ризику: громадяни Афганістану, які працювали в різних міжнародних організаціях і для життя та здоров’я яких може бути загроза.

Список № 4 — велика група афганців-християн, які звернулися по допомогу до українського посольства.

На основі цих списків Міністерство закордонних справ формувало склад пасажирів кожного з евакуаційних рейсів.

За словами Василя Серватюка, зараз евакуації з Кабулу до України очікують трохи понад 200 людей.

«Ми вивчаємо можливість чергового евакуаційного рейсу за допомогою Збройних сил України. Другий варіант, який ми опрацьовуємо, — це комерційні рейси», — зазначив він.

Попри відсутність політичного визнання «Талібану», українській стороні довелось контактувати з угрупованням для того, щоб люди з українських списків змогли потрапити в аеропорт Кабулу для евакуації.

«Ми розуміємо, що без певних контактів — офіційних, неофіційних, через посередників — здійснити вивезення громадян неможливо. Не відкрию вам таємниці, що коли мали вилітати наші шість евакуаційних рейсів і до літака потрібно було пройти через три кільця охорони «Талібану», з ними треба було домовлятися. Є група афгано-української дружби, яка надавала нам допомогу, транспорт, вела перемовини з талібами — і людей пропускали», — розповів Василь Серватюк.