Співробітник ГУР про операцію в Кабулі: За всю історію незалежної України такого не було ніколи

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Facebook / DefenceIntelligenceofUkraine

Співробітник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони на імʼя Олег, який брав участь у евакуації українців з Кабулу, заявив, що за всю історію незалежної України таких операцій не було ніколи.

Про це вона розповів в інтервʼю «Бабелю».

За його словами, в Кабулі після приходу талібів панували анархія і хаос. Ні американські, ні британські військові не виходили за межі міжнародного аеропорту, звідки вилітали евакуаційні рейси, через дуже високий ризик.

Українським фахівцям довелося понад тиждень опрацьовувати деталі операції і при цьому багато чого передбачити було неможливо.

«Не кожна навіть супер розвинена армія світу зважиться провести таку операцію в тих умовах, в яких її провели ми — дуже високий ризик і велика небезпека для евакуаційної групи. Розумієте, такі операції проводять не для того, щоб собі памʼятник поставити, вони дійсно свідчать про високий рівень підготовки людей, які в ній беруть участь», — сказав Олег.

Він не назвав кількість своєї групи, яка ходила за межі аеропорту забирати людей, але зазначив, що вона була здатна тримати оборону, при необхідності. При цьому частина бійців завжди охороняла український евакуаційний літак.

«Коли літак полетів, ми залишилися в аеропорту і зайняли одну з будівель на його території, організували її охорону. На той момент американці почали знімати охорону з зовнішніх периметрів і була висока загроза штурму [талібів] — ми готувалися тримати оборону і приймати бій», — розповів Олег.