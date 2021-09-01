Співробітник ГУР: Російські літаки перебували на підконтрольній талібам частині аеропорту в Кабулі

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Російські літаки, що використовувалися для евакуації людей з Афганістану, перебували на тій частині аеропорту Кабула, яку на той момент контролював «Талібан».

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів співробітник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Олег. Він безпосередньо брав участь в евакуаційнії місії в афганській столиці.

За його словами, міжнародний аеропорт імені Хаміда Карзая в Кабулі був розділений на дві частини злітною смугою.

«Північну частину — військову — контролювали коаліційні сили. Ми перебували там. Іншу частину — цивільну — контролювали таліби. До речі, росіяни заявляють, що вони вивезли з Кабулу 500 людей, зокрема українців. Їхні літаки ми бачили — вони стояли якраз на боці талібів, а ось завантаження не зафіксували», — розповів співробітник ГУР.

Він припустив, що росіяни або не проводили евакуацію людей, про яку заявляють, або вивезли небагатьох.

Співробітник ГУР вважає, що у РФ була домовленість з «Талібаном» про евакуацію. «Вони забирали людей з тієї частини [підконтрольній талібам частини аеропорту]. І в місті ми росіян теж не бачили», — пояснив він.