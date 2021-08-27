Посол: В Афганістані залишаються ще близько 230 українців та їхніх родичів

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Посол України в Таджикистані та Афганістані (за сумісництвом) Василь Серватюк повідомив, що в Афганістані залишаються понад 230 українців та їхніх родичів.

Про це він розповів в інтерв’ю «Лівому берегу».

«Згідно з нашими останніми даними, на території Афганістану залишається трохи більше ніж 230 людей, які є громадянами України або їхніми родичами», — сказав Серватюк.

Водночас, за його словами, етнічними українцями серед них є лише двоє — це дві жінки, які вийшли заміж в Афганістані та проживали там постійно.

«Решта — етнічні афганці, які мають в Україні родичів і в силу різних причин нині перебувають на афганській території», — пояснив посол.

Він розповів, що з Афганістану вже евакуювали понад 250 громадян України, членів їхніх сімей та іноземних громадян. Було проведено три евакуаційні рейси, а 20 громадян України вилетіли з Афганістану на літаках інших країн.