МЗС: В Афганістані залишаються ще близько 90 українців, дипломати працюють над їхньою евакуацією

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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

На території Афганістану залишаються приблизно 90 громадян України, над евакуацією яких працюють дипломати.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, пише Укрінформ.

«На території Афганістану продовжують залишатися близько 90 громадян України», — повідомив він.

За словами Ніколенка, МЗС ы посольство України в Таджикистані разом з іншими відомствами зараз опрацьовують можливі шляхи евакуації українців з Афганістану, «зокрема із залученням логістичних можливостей західних партнерів».

Речник міністерства запевнив, що пріоритетом є евакуація українських громадян і членів їхніх родин, але Україна також не виключає евакуацію іноземців «з гуманітарних міркувань, якщо для цього будуть можливості».