Прикордонна служба: 65 громадян Афганістану попросили в України статус біженця

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До України звернулись 65 громадян Афганістану із проханням надати статус біженця. Їх заяви розгляне Міграційна служба.

Про це в етері телеканалу «Україна 24» у середу, 25 серпня, заявив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Ті, кому була потрібна допомога держави, на кордоні подавали заяви про надання їм статусу біженця, таких 65 громадян Афганістану. Частина іноземців, прибувши в «Бориспіль», купувала квитки й відбувала в інші країни. Ті, кому потрібна подальша допомога України, будуть передані представникам Міграційної служби, яка розглядатиме надання статусу біженця», — розповів Демченко.

Загалом за півтора тижня в Україну з Кабула прибуло три евакуаційні рейси: перший 16 серпня, а також на вихідних 22 та 23 серпня. Всього на них перебувало близько 250 пасажирів, серед них українці. Серед іноземних громадян, яких евакуювала Україна, переважали громадяни Афганістану.

«Якщо говорити про наших співвітчизників, то це понад 50 громадян, решта — іноземці. На першому рейсі були також громадяни Таджикистану, Хорватії, Нідерландів, Білорусі, але найбільше серед іноземців — громадян Афганістану. Серед них частина — члени сімей українців, журналісти, громадські діячі», — уточнив спікер прикордонників.

Зазначимо, що відому афганську кінорежисерку Сахру Карімі евакуювали в Україну завдяки «спецоперації з паролями». 23 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що в Афганістані залишаються приблизно 50 українців.