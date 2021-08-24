«Наш літак захопили інші люди». У МЗС України розповіли про інцидент під час евакуації українців із Афганістану

Новини

Ashim D’Silva / Unsplash

Під час евакуації українців та громадян інших країн у Кабулі невідомі люди захопили український літак та вилетіли до Ірану.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів «Громадському радіо».

«Минулої неділі наш літак захопили інші люди. У вівторок у нас фактично вкрали літак — він вилетів в Іран із невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців», — розповів він.

За словами Єніна, наступні три спроби з евакуації українців теж не були вдалими, бо їм не вдавалося потрапити на територію аеропорту.

Також заступник глави МЗС зазначив, що протягом останнього тижня уся дипломатична служба на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою працювала у режимі «краш-тесту».