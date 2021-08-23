Bloomberg назвало дату закінчення будівництва «Північного потоку — 2»

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Американське інформагентство Bloomberg повідомило, що закінчення будівництва «Північного потоку — 2» в територіальних водах Німеччини заплановане на 12 вересня. Саме ця дата вказана в повідомленні, яке розіслало німецьке Управління водного сполучення і судноплавства.

До 12 вересня судно-трубоукладач Fortuna («Фортуна»), що задіяне в будівництві, має закінчити всі роботи. Цю інформацію підтверджує і російське інформагентство РИА Новости.