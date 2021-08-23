У Харкові відкрили меморіальну дошку на честь Кернеса

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Чапала Анна / УНІАН

У Харкові відкрили меморіальну дошку на честь колишнього мера міста Геннадія Кернеса.

Про це пише Depo.Харків.

Церемонія відкриття меморіальної дошки відбулася 23 серпня та була приурочена до Дня Харкова. У ній взяли участь близько 300 громадян, а також керівництво Харківської міської ради, Харківської обласної ради та Харківської ОДА.

Меморіальна табличка встановлена біля головного входу до будівлі Харківської міської ради. На табличні зображені знакові для Харкова місця — станція метро «Перемога», сквер «Стрілка», памʼятник богині Ніці на площі Конституції тощо. Після відкриття дошки мешканці міста поклали до неї квіти.