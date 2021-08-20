Справа «ПВК Семенченка»: екснардеп оголосив безстрокове голодування
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Кравс Євгеній / УНІАН
Колишній нардеп і командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко, підозрюваний у створенні приватної військової компанії та незаконному поводженні зі зброєю, оголосив початок безстрокового голодування.
Про це він заявив під час судового апеляційного засідання 20 серпня.
«Зламати українського добровольця нікому не вдастся! Ми вистояли проти ворога в 2014, вистоїмо і зараз! Правда та перемога за нами!» — наголосив екснардеп.
Як зазначається на його сторінці у Facebook, до такого кроку Семенченко удався через перенесення розгляду справи.
«Апеляційний суд знову переніс розгляд справи Семена Семенченка на 3 вересня. Причина перенесення — Солом’янський суд не встиг за місяць передати документи у справі», — йдеться у повідомленні.
- 24 березня СБУ повідомила, що Семенченко й «агент НАБУ» Євген Шевченко створили незаконне збройне формування — «приватну військову компанію» (ст. 260 КК). Компанію правоохоронцям здав один з її колишніх співробітників. За версією слідства, Семенченко і Шевченко також є організаторами схеми з незаконного ввезення в Україну з Росії запчастин військового призначення, які згодом продавали оборонним підприємствам за завищеними цінами.
- Журналісти проєкту «Слідство.Інфо» заявили, що приватна військова компанія, яку повʼязують із Семенченком, працювала в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.
- 26 березня суд обрав Семенченку запобіжний захід у справі про створення «приватної військової компанії» — його відправили під арешт без можливості внесення застави. За кілька місяців Семенченку повідомили про нову підозру — у придбанні, зберіганні та передачі вогнепальної зброї, боєприпасів за попередньою змовою з групою осіб (ч. 1 ст. 263 КК).
- 14 липня Семенченка відпустили під цілодобовий домашній арешт. Після оголошення ухвали суду в СБУ запевнили, що оскаржуватимуть зміну запобіжного заходу екснардепу. 26 липня Семенченка знову взяли під варту.