Ізраїль поширив свої ковідні обмеження і на дітей від трьох років

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Vyacheslav Madiyevskyy / Ukrinform / Barcroft Media / Getty Images

Ізраїль почав вимагати від усіх дітей віком від трьох років перед входом у більшість приміщень довідку про вакцинацію від коронавірусу або негативний результат тесту (Green Pass).

Про це повідомляє BBC.

Це стосується ресторанів, музеї, бібліотек, тренажерних залів і басейнів. Однак для входу в магазин чи ТРЦ довідка або тест не потрібні. До цього документи вимагали у дітей від 12 років. Зазначимо, що в Ізраїлі з кінця липня почали вакцинувати дітей від 5 до 11 років із важкими супутніми захворюваннями.

З кінця червня в Ізраїлі спостерігається спалах штаму коронавірусу «Дельта». Понад 120 людей померли від нього минулого тижня — удвічі більше, ніж у липні, 600 хворих перебувають у важкому або критичному стані в лікарні.

Уряд бореться з цим сплеском, відновлює обмеження і повертає перепустки Green Pass. Також через «Дельту» Ізраїль почав прищеплювати третьою дозою препарату людей віком від 50 років, медиків і людей із супутніми захворюваннями.

Станом на 19 серпня в Ізраїлі повністю вакцинували 5,43 мільйона людей — це 60% населення.