За 150 українцями в Афганістан вилетів літак Міноборони. Є два плани їхньої евакуації

Новини

Pixabay

Понад 150 українців, членів їхніх сімей та іноземців повідомили про бажання евакуюватися з Афганістану. Туди вранці 18 серпня вилетів літак Міністерства оборони України, загалом є два плани, як їх звідти вивезти.

Про це речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко розповів Інтерфаксу.

«Відпрацьовуємо два плани: вивезення громадян літаком, який уже розміщується в аеропорту Кабулу, й евакуація літаком Міністерства оборони України, який вилетів сьогодні з Києва», — зазначив Ніколенко.

Зараз українські дипломати працюють над трьома завданнями:

Безпечний коридор для доступу до аеропорту, адже ситуація там залишається частково неконтрольованою, частина аеропорту закрита, іншу контролюють іноземні війська, на підʼїздах до аеропорту встановили блокпости.

Безпечна посадка людей на літак і його технічна підготовка.

Отримання дозволу на зліт і безпечний вихід літака з території Афганістану.

Евакуація розпочнеться, щойно вирішать ці питання. У МЗС сподіваються, що це станеться найближчим часом.

Перед цим міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що на військовій базі в Кабулі перебувають 12 українців. Найближчим часом їх евакуюють з бази або силами Києва, або силами іноземців, які укладали з ними контракт. Кулеба наголосив, що це колишні військовослужбовці, а не чинні, у них міжнародний контракт з компанією, що є субконтрактором ООН.