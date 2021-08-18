США заморозили активи Центробанку Афганістану

Новини

National Bank Of Ukraine / Flickr

Сполучені Штати заморозили резерви Центрального банку Афганістану на рахунках у США, позбавивши «Талібан» можливості розпоряджатися мільярдами доларів та золотом, повідомляє The Washington Post.

«Будь-які активи Центрального банку, якими володіє уряд Афганістану в США, не будуть надані «Талібану», — заявив представник адміністрації США.

Замороження фінансових резервів стало одним з перших рішень адміністрації Джо Байдена стосовно економіки Афганістану після захоплення влади в цій країні талібами.

Валові резерви Центрального банку Афганістану наприкінці квітня становили 9,4 мільярда доларів.

Більшість резервів зберігається у Нью-Йоркському Федеральному резервному банку та інших фінансових установах США.

Окрім заморожування активів, Вашингтон також може блокувати допомогу Афганістану від міжнародних кредиторів, таких як Міжнародний валютний фонд та Світовий банк.

Оскільки Афганістан є однією з найбідніших країн світу, то сильно залежить від іноземної допомоги, яка покривала близько трьох чвертей державного бюджету.

Крім того, влада США працює над тим, щоб закрити для талібів доступ до резервів Міжнародного валютного фонду на суму майже 500 мільйонів доларів.

Крім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що «крах» Афганістану стався швидше, ніж цього очікували в Північноатлантичному альянсі, але відповідальність за це лежить головно на політичному керівництві країни.

«В останні тижні ми спостерігали політичний і військовий крах, який стався з такою швидкістю, яку ми не могли очікувати», — сказав він.