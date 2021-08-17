«Відчував себе жахливо, кинувши персонал». Голова центробанку Афганістану розповів про свою втечу з Кабулу і хаос

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Голова центрального банку Афганістану Аджмал Ахмаді описав «останні дні» Кабулу перед захопленням його талібами і розповів, як тікав з країни військовим рейсом. У серії твітів він описав хаос і відчай на тлі втечі частини уряду і президента Ашрафа Гані.

Ахмаді писав, що падіння уряду було настільки швидким, що він був дезорієнтований. Стрімке просування талібів не піддавалося логіці і його розумінню ситуації.

«У пʼятницю, 6 серпня, [місто] Зарандж пав. Протягом наступних шести днів пали низка інших провінцій, зокрема на півночі. Ходили чутки, що вказівки не чинити опір якимось чином виходили зверху. У це важко повірити, але залишається підозра», — писав Ахмаді.

На тлі стрімких подій в країні почала дешевшати національна валюта, але центробанку вдалося її стабілізувати.

«А потім настав четвер [12 серпня]. У мене був звичайний робочий день. Вранці пало місто Газні. Я пішов з роботи і поки добрався додому — Герат, Кандагар і Багдіс теж здалися, а на Гельманд йшла серйозна атака», — зазначив Ахмаді.

На наступний день він отримав повідомлення, що банк більше не буде отримувати іноземну валюту, а в Кабулі пішли чутки, що голова центрального банку втік. За словами Ахмаді, нестача валюти значно посилила паніку. Він проводив зустрічі, щоб заспокоїти інвесторів, але афганська валюта втратила майже чверть своєї вартості.

«У суботу ввечері [14 серпня] моя сімʼя зателефонувала і сказала, що велика частина уряду вже пішла. Я був приголомшений. Служба безпеки спрогнозувала, що таліби прибудуть в Кабул протягом 36 годин і місто паде протягом 56 годин. Я почав переживати і купив квитки на понеділок [16 серпня] у якості запобіжного заходу», — написав він.

У неділю, 15 серпня, він прийшов на роботу, але після повідомлень про оточення столиці талібами пішов з банку, переклавши обовʼязки на заступників. «Відчував себе жахливо, кинувши персонал», — написав Ахмаді.

Він приїхав в аеропорт, де побачив багатьох політиків. Після цього банкір купив нові квитки на вечір неділі. «А потім у мене земля пішла з-під ніг: президент залишив країну. Я одразу зрозумів, що мій рейс буде відмінений і буде хаос», — додав банкір.

За його словами, він випадково вилетів з Кабулу на військовому літаку, яким евакуювали представників одного з посольств. На свій рейс за квитком він не сів — літак був переповнений.

«Я вирішив зійти і помітив ще один військовий літак. Він був оточений людьми, які намагалися піднятися на борт, в той час, як сили охорони стримували людей і садили співробітників посольства. Був поспіх. Пролунали постріли. Якимось чином мої близькі колеги підштовхнули мене на борт», — пояснив банкір.

Ахмаді звинуватив президента-втікача Гані у створенні хаосу. «Так не повинно було закінчуватися. Мені огидна відсутність будь-якого планування з боку афганського керівництва», — писав він.