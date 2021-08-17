Канада не визнаватиме талібів як офіційну владу Афганістану
- Автор:
- Олег Панфілович
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UN Women / Flickr
Влада Канади не має наміру визнавати талібів як представників офіційної влади Афганістану.
Про це заявив премʼєр країни Джастін Трюдо, повідомляє Reuters.
«Канада не планує визнавати талібів як уряд Афганістану. Вони прийшли до влади і силою замінили законним чином обраний демократичний уряд», — сказав Трюдо.
15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що взяли владу у країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни. «Талібан» очікує повної передачі влади та готується оголосити про створення Ісламського Емірату Афганістан — так називалася країна 20 років тому під правлінням «Талібану», поваленого військами США у 2001 році.
З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють афганців, які співпрацювали зі США і союзниками, але хаос в аеропорту призводить до жертв. Вісьмох українців вивезли вранці 16 серпня. Наразі там залишаються ще 153 українці (літак не може вилетіти).
- У вівторок віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе легітимним главою держави після втечі експрезидента Ашрафа Гані і закликав жителів країни до збройного опору талібам.
- Перед цим президент США Джо Байден, коментуючи вивід американських військ та захоплення Афганістану талібами, заявив, що Побудова демократичного суспільства ніколи не була метою США в Афганістані.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі не виключають можливості завдання дистанційних ударів по терористах в Афганістані — передусім, йдеться про такі угруповання, як «Аль-Каїда», якщо вона повернеться до країни.
- У вівторок бойовики руху «Талібан» дали першу пресконференцію. На ній вони говорили про безпеку та права жінок, а журналістів просили «справедливо» висвітлювати події та обіцяли змінити країну.