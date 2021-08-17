В Афганістані на військовій базі заблокували українців — їх оточили таліби

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HOSHANG HASHIMI / Contributor

В Афганістані, в околицях Кабулу на військовій базі заблоковані 12 громадян України, які працювали за приватним військовим контрактом. Базу оточили таліби — вони вигналу стару охорону і не випускають українців.

Про це повідомляють «Суспільне» і LIGA.net.

Дружина одного з українців Максима К., який перебуває на базі, розповіла, що він працював у країні два роки у складі приватної компанії та охороняв посольства і бізнес-центри. На 18 серпня компанія купила співробітникам авіаквитки в Україну, але через захоплення Кабулу талібами всі комерційні рейси були скасовані. Українців мали евакуювати після вивезення посольства, яке вони охороняли, але цього не сталося.

Зараз 12 громадян України не можуть самостійно покинути базу. Один із заблокованих на базі українців розповів журналістам, що таліби вимагали здати їм зброю, але отримали відмову.

«Ми сказали, що поки ми тут — зброю віддавати не будемо. Вони нашу стару охорону прогнали, самі стали замість неї», ㅡ цитує LIGA.net співрозмовника. При цьому він додав, що українці також є і на інших базах, які теж оточені талібами.

Заблоковані українці та їхні родичі вже звернулися по допомогу до Міністерства закордонних справ України, до військового аташе, а також до консульствао України в Таджикистані. Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко заявив, що з українцями вийшли на звʼязок і будуть їх інструктувати про подальші кроки, щойно зʼявиться можливість евакуації. За словами Ніколенка, зараз в аеропорту Кабулу перебуває літак для їх евакуації, однак в аеропорту хаос, а польоти цивільної авіації заборонені. МЗС паралельно відпрацьовує інші варіанти евакуації.