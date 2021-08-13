«Ситуація в Афганістані виходить з-під контролю». В ООН та НАТО закликали талібів до переговорів

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Ситуація в Афганістані, де бойовики захоплюють одну за одну столиці провінцій, виходить з-під контролю.

Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш під час брифінгу.

«Тільки за останній місяць понад 1 тисяча осіб були вбиті або поранені в результаті невибіркових атак проти мирного населення, особливо у провінціях Гільменд, Кандагар і Герат», — сказав він.

Також Гутерріш наголосив, що захоплення влади в Афганістані військовим шляхом призведе лише до продовження громадянської війни або міжнародної ізоляції країни.

Генсек ООН закликав рух «Талібан» негайно припинити наступ, а сторони конфлікту — врегулювати кризу шляхом переговорів.

Також загострення ситуації в Афганістані обговорили під час зустріч союзників по НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі глибоко занепокоєні високим рівнем насильства, спричиненого наступом талібів, включаючи напади на мирних жителів, цілеспрямовані вбивства і повідомлення про інші серйозні порушення прав людини.

«Таліби повинні зрозуміти, що вони не будуть визнані міжнародним співтовариством, якщо захоплять країну силою. Ми, як і раніше, прихильні підтримці політичного вирішення конфлікту», — додав він.