«Талібан» оголосив про взяття двох великих афганських міст — Кандагару і Герату
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Афганський рух «Талібан» оголосив про повне захоплення міста Кандагар, центру однойменної провінції на півдні Афганістану, і взятті міста Герат, який також є центром провінції. Кандагар другий за величиною місто в країні, а Герат — третій.
«Кандагар під повним контролем. Моджахеди вийшли на площу Шехідів», — написав у Twitter прессекретар талібів Забіхула Муджахід.
За його словами, до виконання обовʼязків в регіоні приступив призначений талібами губернатор Хаджі Вафа, який виступив зі зверненням до населення. Офіційна влада Афганістану поки не підтвердили захоплення.
У Гераті таліби зайняли поліцейський відділок, площу і будівлю адміністрації. В їх руки потрапило багато трофейної техніки і зброї. Урядові сили, як стверджує Муджахід, зазнають втрат і відступають. Бої ще тривають.
Сьогодні, 12 серпня, таліби повідомляли про захоплення міст Газні, Тарінкот і повіту Гузара.
- У квітні США і союзники почали виводити війська з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася в 2014 році. Повне виведення військ має завершитися до 31 серпня. Рух «Талібан» на цьому тлі почав активні бої за територію і заявив, що взяв під контроль 85% країни.
- На початку серпня таліби почали захоплювати столиці провінцій. Від перемирʼя бойовики відмовилися. 11 серпня таліби наблизилися до Кабулу, захопивши місто Газні. За три дні вони взяли під контроль центри трьох провінцій.
- На боці уряду виступив знаменитий польовий командир Дустум. Він заявив, що не дасть талібам завоювати північ країни.