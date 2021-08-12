«Талібан» оголосив про взяття двох великих афганських міст — Кандагару і Герату

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Афганський рух «Талібан» оголосив про повне захоплення міста Кандагар, центру однойменної провінції на півдні Афганістану, і взятті міста Герат, який також є центром провінції. Кандагар другий за величиною місто в країні, а Герат — третій.

«Кандагар під повним контролем. Моджахеди вийшли на площу Шехідів», — написав у Twitter прессекретар талібів Забіхула Муджахід.

За його словами, до виконання обовʼязків в регіоні приступив призначений талібами губернатор Хаджі Вафа, який виступив зі зверненням до населення. Офіційна влада Афганістану поки не підтвердили захоплення.

У Гераті таліби зайняли поліцейський відділок, площу і будівлю адміністрації. В їх руки потрапило багато трофейної техніки і зброї. Урядові сили, як стверджує Муджахід, зазнають втрат і відступають. Бої ще тривають.

Сьогодні, 12 серпня, таліби повідомляли про захоплення міст Газні, Тарінкот і повіту Гузара.