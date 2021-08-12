В Афганістан повернувся знаменитий польовий командир Дустум. Він воював ще разом із радянською армією

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На тлі військових успіхів руху «Талібан» президент Афганістану Ашраф Гані заручився підтримкою знаменитого противника талібів, етнічного узбецького воєначальника Абдули Рашида Дустума.

Про це передає France 24.

Домовленості вдалося досягти в Мазарі-Шаріф (центр провінції Балх), куди напередодні сторони прибули для переговорів. 67-річний колишній віцепрезидент Афганістану, лідер партії «Національний ісламський рух» маршал Дустум очолить боротьбу з талібами. Він заявив, що противник зазнає поразки і північ Афганістану ніколи не скориться «Талібану».

Під слоган «Дустум повернувся в бій» він вилетів з контингентом командос в місця бойових дій в Мазарі-Шаріф — недалеко від пункту Шеберган, який у вихідні захопили таліби.

Дустум прославився ще під час збройного конфлікту за участю СРСР в 1980-ті роки. Він був командиром дивізії урядових військ Афганістану, що складалася переважно з узбеків, а після виведення підтримав прорадянський афганський уряд. У 1990-ті роки Дустум фактично створив автономію (провінції Балх, Джаузджан, Фарьяб, Кундуз) зі столицею в Мазарі-Шаріф, яку називали «Дустумістаном». Він активно воював з талібами з кінця 90-х і після приходу США в 2001 році обіймав високі посади в Афганістані, але перед початком цієї війни емігрував до Туреччини.