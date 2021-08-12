В Афганістан повернувся знаменитий польовий командир Дустум. Він воював ще разом із радянською армією
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На тлі військових успіхів руху «Талібан» президент Афганістану Ашраф Гані заручився підтримкою знаменитого противника талібів, етнічного узбецького воєначальника Абдули Рашида Дустума.
Про це передає France 24.
Домовленості вдалося досягти в Мазарі-Шаріф (центр провінції Балх), куди напередодні сторони прибули для переговорів. 67-річний колишній віцепрезидент Афганістану, лідер партії «Національний ісламський рух» маршал Дустум очолить боротьбу з талібами. Він заявив, що противник зазнає поразки і північ Афганістану ніколи не скориться «Талібану».
Під слоган «Дустум повернувся в бій» він вилетів з контингентом командос в місця бойових дій в Мазарі-Шаріф — недалеко від пункту Шеберган, який у вихідні захопили таліби.
Дустум прославився ще під час збройного конфлікту за участю СРСР в 1980-ті роки. Він був командиром дивізії урядових військ Афганістану, що складалася переважно з узбеків, а після виведення підтримав прорадянський афганський уряд. У 1990-ті роки Дустум фактично створив автономію (провінції Балх, Джаузджан, Фарьяб, Кундуз) зі столицею в Мазарі-Шаріф, яку називали «Дустумістаном». Він активно воював з талібами з кінця 90-х і після приходу США в 2001 році обіймав високі посади в Афганістані, але перед початком цієї війни емігрував до Туреччини.
- У квітні США і союзники почали виводити війська з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася в 2014 році. Повне виведення військ має завершитися до 31 серпня. Рух «Талібан» на цьому тлі почав активні бої за територію і заявив, що взяв під контроль 85% країни.
- На початку серпня таліби почали захоплювати столиці провінцій. Від перемирʼя бойовики відмовилися. 11 серпня таліби наблизилися до Кабулу, захопивши місто Газні. За три дні вони взяли під контроль центри трьох провінцій.