Президент Афганістану прилетів на передову для підтримки військ. Таліби захоплюють все більше територій

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Бойовики руху «Талібан» беруть під контроль все більше територій — урядові сили за добу повністю вибиті з міста Фарах (центр однойменної провінції), Пулі-Хумрі (центр північній провінції Баглан) і міста Файзабад (центру провінції Бадахшан). Бойовики тепер націлені на місто Мазарі-Шаріф — столиці провінції Балх.

Про це повідомляє BBC.

Вранці 11 серпня в Мазарі-Шаріф прилетів президент країни Ашраф Гані, щоб підбадьорити війська і заручиться підтримкою етнічного узбецького воєначальника Абдули Рашида Дустуміма і таджицького лідера Аттоя Мохаммада Нурі для захисту міста.

Урядові сили під натиском бойовиків продовжують відступати. Із захоплених міст йдуть потоки біженців. В Кундузі талібам здалися сотні солдатів, які захищали аеропорт. В інших частинах країни тривають запеклі бої.

Під контролем бойовиків знаходиться вже девʼять з 34 адміністративних центрів. Під загрозою 11 міст, в тому числі Кабул. Оцінки експертів ЄС говорять про те, що таліби контролюють 65% території країни.

Газета Washington Post з посиланням на неназваних офіційних осіб повідомила, що столиця Кабул може пасти за три місяці. Такий сценарій розглядають і військові США.