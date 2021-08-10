Влада Литви оголосив надзвичайну ситуацію поблизу кордону з Білоруссю. Прикордонникам допомагатимуть військові та поліція

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Кабінет міністрів Латвії оголосив надзвичайну ситуацію поблизу кордону з Білоруссю на тлі потоку нелегальних мігрантів з Афганістану, Іраку та інших країн в Литву і Польщу.

Про це повідомляє Delfi.

З 11 серпня і до 10 листопада режим НС вводиться в Лудзенському, Краславському, Аугшдаугавському краях і місті Даугавпілс. Прикордонникам дозволено застосовувати силу і спецзасоби для негайного повернення нелегалів в Білорусь.

Національні збройні сили і поліція допомагатимуть прикордонникам не допускати незаконний перетин кордону. Також військові і поліцейські повинні переконуватися в тому, що нелегали виконали вимогу.

У Кабміні заявили, що на територіях, де діє режим НС, заборонено приймати заяви про надання статусу біженця або альтернативного статусу — цей захід повинен допомогти у «гібридній війні, оголошеній режимом Олександра Лукашенка країнам Євросоюзу». При цьому МВС вказало, що Збройні сили повинні забезпечити місце і інфраструктуру для розміщення нелегалів та осіб, які подали заяви про присвоєння статусу біженця.

Видання зазначає, що на сторінці Кабміну поки опубліковано інший текст документа про НС. У ньому фігурує два прикордонних пункти, які можуть приймати заяви.