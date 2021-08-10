Влада Литви оголосив надзвичайну ситуацію поблизу кордону з Білоруссю. Прикордонникам допомагатимуть військові та поліція
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Кабінет міністрів Латвії оголосив надзвичайну ситуацію поблизу кордону з Білоруссю на тлі потоку нелегальних мігрантів з Афганістану, Іраку та інших країн в Литву і Польщу.
Про це повідомляє Delfi.
З 11 серпня і до 10 листопада режим НС вводиться в Лудзенському, Краславському, Аугшдаугавському краях і місті Даугавпілс. Прикордонникам дозволено застосовувати силу і спецзасоби для негайного повернення нелегалів в Білорусь.
Національні збройні сили і поліція допомагатимуть прикордонникам не допускати незаконний перетин кордону. Також військові і поліцейські повинні переконуватися в тому, що нелегали виконали вимогу.
У Кабміні заявили, що на територіях, де діє режим НС, заборонено приймати заяви про надання статусу біженця або альтернативного статусу — цей захід повинен допомогти у «гібридній війні, оголошеній режимом Олександра Лукашенка країнам Євросоюзу». При цьому МВС вказало, що Збройні сили повинні забезпечити місце і інфраструктуру для розміщення нелегалів та осіб, які подали заяви про присвоєння статусу біженця.
Видання зазначає, що на сторінці Кабміну поки опубліковано інший текст документа про НС. У ньому фігурує два прикордонних пункти, які можуть приймати заяви.
- На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає сусідня Білорусь. Серед затриманих на кордоні з Білоруссю в основному нелегали з Іраку. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив міграційну кризу тим, що Білорусь не має коштів, щоб утримувати мігрантів.
- Пізніше Лукашенко заявив, що його країна більше не буде заважати мігрантам перетинати західні кордони — цим він, по суті, відповів на санкції. В ЄС Лукашенка за це засудили.
- Потік мігрантів ринув і в Польщу. Сейм Литви визнав це гібридною агресією — на кордоні побудували загородження з дроту. Литва почала відправляти мігрантів назад в Білорусь.
- На початку серпня білоруська сторона повідомила про вбивство іракського мігранта, однак Литва назвала це провокацією Мінська.
- Ірак вирішив евакуювати своїх громадян з Білорусі на тлі мігрантської кризи.