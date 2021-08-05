Івано-Франківський міський осередок «Голосу» вийшов з партії у повному складі

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Команда Івано-Франківської міської організації у повному складі вийшла з партії «Голос». Перед цим політсилу покинув голова Івано-Франківського осередку Володимир Тищенко.

Про це йдеться у заяві Івано-Франківської міської організації.

«Маючи розуміння того, що ми не є, не були і не будемо маріонетками в чиїхось руках, Івано-Франківський міський осередок в повному складі ухвалив рішення про вихід з політичної партії «Голос», — наголосили франківчани.

Вони пояснили, що міський осередок завжди виступав за чесність, прозорість та демократичність, однак «керівництво партії знехтувало цими принципами та ідеями».

Команда заявила, що «замість дотримання демократичних цінностей, чинна голова партії з близьким оточенням вирішили узурпувати в ній владу та розподілити її поміж своїми довіреними людьми».

Точкою неповернення вони вважають «імітацію так званого з’їзду партії, який на 85% складався з лояльних до Кіри Рудик людей».