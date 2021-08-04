Україна здобула друге срібло на Олімпіаді-2020
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Український борець у греко-римському стилі Парвіз Насібов здобув срібло Олімпійських ігор у ваговій категорії до 67 кг.
У фінальному поєдинку за золоту медаль 22-річний Насібов програв Мохаммаду Резу Гераєї з Ірану — 1:9.
На Олімпіаді в Токіо Україна здобула уже вісім медалей.
- 3 серпня Алла Черкасова виборола бронзову нагороду у змаганнях з вільної боротьби, а 1 серпня перше срібло для України виборов плавець Михайло Романчук.
- Перед цим спортсмени принесли пʼять бронз — перші дві вибороли дзюдоїстка Дарʼя Білодід (перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) і фехтувальник Ігор Рейзлін (перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою). Третю бронзу Олена Костевич і Олег Омельчук отримали у стрільбі з пневматичного пістолета. Четверту медаль здобув плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем, а пʼяту — тенісистка Еліна Світоліна (перша в історії українського тенісу олімпійська медаль).