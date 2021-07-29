«Спільна робота з будівництва політсили неможлива». Партія «Голос» підтримала рішення частини депутатів покинути її

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Бобирєва Анна / «Бабель»

Партія «Голос» підтримала рішення частини народних депутатів вийти з політсили, адже спільна робота з будівництва партії неможлива. Про це йдеться в заяві партії, яку оприлюднили 29 липня.

При цьому в партії підкреслили, що базових ідеологічних розбіжностей з колегами у них немає. Тому політсила сподівається, що вони й надалі виконуватимуть програму партії «Голос», з якою виграли вибори.

Нагадаємо, що 29 липня на зʼїзді партії «Голос» пʼятеро нардепів оголосили про вихід із політсили: Олександра Устінова, Соломія Бобровська, Ольга Стефанишина, Юлія Клименко та Ярослав Юрчишин. Покинути партію вони вирішили з низки причин, зокрема через ігнорування з боку керівництва (в особі Кіри Рудик і Ярослава Железняка) їхніх позицій.