У Білорусі зник авіадиспетчер, який садив літак Ryanair із Протасевичем. Імовірно, він виїхав за кордон

Новини

Flickr / opennewsturismo

У Білорусі зник авіаційний диспетчер Олег Галегов — саме він вів перемовини з пілотами літака Ryanair, на борту якого перебував опозиціонер Роман Протасевич. Його колеги та компанія не знають, де він зараз.

Про це пише «Наша Ніва».

Галегов жив у Мінську разом із родиною, але журналісти не змогли до нього додзвонитися за домашнім номером. Диспетчер працював у «Белаеронавігації» з 2010 року і на початку липня мав вийти з відпустки. Його ім’я навіть було в розкладі чергувань, але на роботі Галегов так і не з’явився.

«Особисто я давно не бачив Олега. Ходять чутки, що він зник. Колеги не можуть звʼязатися з ним і переживають: зателефонувати йому неможливо, він видалив свої соцмережі. Офіційно влада нам нічого не повідомила. Але мені на нього наплювати, тому що я думаю, що він просто перестрахувався і виїхав. Він чудовий фахівець, без проблем знайде роботу в будь-якій країні. Голос на опублікованому записі інциденту з Ryanair належить йому», — розповів журналістам один із колег Галегова.

У «Белаеронавігації» розповіли, що диспетчер перебуває у відпустці, і там нічого не знають про його зникнення або звільнення.

Галегов — етнічний грузин, а переїхав до Білорусі вже у свідомому віці. Він познайомився з білорускою Ганною, з якою і одружився.

«Думаю, він поїхав до своїх родичів у Грузію», — зазначив ще один колега диспетчера.

Мобільні телефони Галегова та його дружини не відповідають, подружжя також повністю почистило сторінки в соцмережах та закрило їх.