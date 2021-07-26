У Білорусі зник авіадиспетчер, який садив літак Ryanair із Протасевичем. Імовірно, він виїхав за кордон
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Flickr / opennewsturismo
У Білорусі зник авіаційний диспетчер Олег Галегов — саме він вів перемовини з пілотами літака Ryanair, на борту якого перебував опозиціонер Роман Протасевич. Його колеги та компанія не знають, де він зараз.
Про це пише «Наша Ніва».
Галегов жив у Мінську разом із родиною, але журналісти не змогли до нього додзвонитися за домашнім номером. Диспетчер працював у «Белаеронавігації» з 2010 року і на початку липня мав вийти з відпустки. Його ім’я навіть було в розкладі чергувань, але на роботі Галегов так і не з’явився.
«Особисто я давно не бачив Олега. Ходять чутки, що він зник. Колеги не можуть звʼязатися з ним і переживають: зателефонувати йому неможливо, він видалив свої соцмережі. Офіційно влада нам нічого не повідомила. Але мені на нього наплювати, тому що я думаю, що він просто перестрахувався і виїхав. Він чудовий фахівець, без проблем знайде роботу в будь-якій країні. Голос на опублікованому записі інциденту з Ryanair належить йому», — розповів журналістам один із колег Галегова.
У «Белаеронавігації» розповіли, що диспетчер перебуває у відпустці, і там нічого не знають про його зникнення або звільнення.
Галегов — етнічний грузин, а переїхав до Білорусі вже у свідомому віці. Він познайомився з білорускою Ганною, з якою і одружився.
«Думаю, він поїхав до своїх родичів у Грузію», — зазначив ще один колега диспетчера.
Мобільні телефони Галегова та його дружини не відповідають, подружжя також повністю почистило сторінки в соцмережах та закрило їх.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- Авіасполучення з Білоруссю після цього припинили Україна і деякі країни ЄС. Незабаром до них приєднаються США. Для «Белавіа» небо закрили Україна, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Швеція, Чехія, Словаччина, Франція і Британія. 4 червня Європейський Союз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям польоти у своєму авіапросторі.
- 3 червня білоруський держканал ОНТ показав півторагодинне «інтервʼю» з Протасевичем. На фрагментах відео він публічно визнає свою «провину» в закликах до протестів у Білорусі та запевняє, що поважає самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, назвавши його «людиною зі сталевими яйцями».